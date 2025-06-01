Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Staffel 2Folge 23
42 Min.Ab 12

Walter will seinen Sohn Peter benutzen, um die Welt zu zerstören, damit das Paralleluniversum überlebt. Olivia versucht, Peter zu retten und gelangt mit einer Täuschungsaktion in seine Wohnung, wo sie ihn über das Vorhaben seines echten Vaters aufklärt ... Mittlerweile ist Bell aufgetaucht und will Walter und seinen Freunden helfen, die Parallelwelt zu verlassen.

