Fringe - Grenzfälle des FBI

WarnerStaffel 3Folge 21
42 Min.Ab 16

Die Ereignisse spitzen sich zu: Walternativ hat die Maschine auf der anderen Seite aktiviert. Plötzlich auftretende Naturkatastrophen häufen sich. Peter liegt immer noch im Krankenhaus. Er wollte die Maschine deaktivieren, doch das Kraftfeld, das um die Maschine herrscht, war zu stark. In der Zwischenzeit machen sich Olivia und Sam Weiss auf die Suche nach uralten Artefakten, die in Verbindung mit der Maschine stehen ...

