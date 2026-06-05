Kitchen impossible? ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber entdeckt die US-KücheJetzt kostenlos streamen
Fritz in Amerika! Der Teamkoch auf WM-Mission
Folge 1: Kitchen impossible? ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber entdeckt die US-Küche
47 Min.Folge vom 05.06.2026
Fritz und Tamino Grampelhuber - die Teamköche des ÖFB vom Steegwirt in Bad Goisern - probieren die amerikanische Küche, um herauszufinden, was zur WM auf den Tellern der Spieler landen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fritz in Amerika! Der Teamkoch auf WM-Mission
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0