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Fritz in Amerika! Der Teamkoch auf WM-Mission

Kitchen impossible? ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber testet amerikanische & mexikanische Küche vor dem WM-Start

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 05.06.2026
Kitchen impossible? ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber testet amerikanische & mexikanische Küche vor dem WM-Start

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Fritz in Amerika! Der Teamkoch auf WM-Mission

Folge 1: Kitchen impossible? ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber testet amerikanische & mexikanische Küche vor dem WM-Start

47 Min.Folge vom 05.06.2026

Fritz und Tamino Grampelhuber - die Teamköche des ÖFB vom Steegwirt in Bad Goisern - probieren die amerikanische Küche, um herauszufinden, was zur WM auf den Tellern der Spieler landen könnte.

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