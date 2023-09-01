Katastrophenflug 571 - Im Tal der TränenJetzt kostenlos streamen
Fritz Meinecke - Facing the Unknown
Folge vom 01.09.2023: Katastrophenflug 571 - Im Tal der Tränen
45 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12
Auf den Spuren der Überlebenden von Flug 571 einmal über die Anden! Fritz Meinecke und Max Bube begeben sich auf eine gewagte Tour durch einen der längsten Gebirgszüge dieser Erde. Zunächst geht es für Fritz und sein Team per Pferd durch das Gebirgsmassiv der Anden. Auf rund 3600 Meter erreichen sie über das Tal der Tränen den Absturzort von Flug 571, der vor 50 Jahren 29 Menschen das Leben kostete. Nach Erkundung des Flugzeugwracks und Mahnmals für die Opfer müssen Fritz und Max den Weg finden, den zwei der Überlebenden des Absturz zur Suche nach Rettung genutzt haben. Werden sie von dort den Aufstieg zum Gipfel des Monte Seler schaffen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.