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Fritz Meinecke - Facing the Unknown

The Big 5 - Ranger in 4 Tagen

DMAXFolge vom 08.09.2023
The Big 5 - Ranger in 4 Tagen

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Fritz Meinecke - Facing the Unknown

Folge vom 08.09.2023: The Big 5 - Ranger in 4 Tagen

45 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 12

In Korongwe dürfen Fritz und Mattin den Traum eines jeden kleinen Jungen leben: Eine Ranger-Ausbildung – inklusive Spuren lesen und Schieß-Training. In den nächsten fünf Tagen werden sie diese Skills brauchen, denn es geht auf die Suche nach den Big Five, den fünf gefährlichsten Tieren Afrikas: Löwe, Elefant, Nashorn, Büffel und Leopard. Anschließend werden die beiden per Heli im Busch ausgesetzt. Hier müssen sie nicht nur allein in der Wildnis überleben, sondern auch noch die fünf gefährlichsten Tiere Afrikas finden und fotografieren!

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