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Fünf Stufen zum Himmel - Die Gebirgsregionen Vorarlbergs

Fünf Stufen zum Himmel - Die Gebirgsregionen Vorarlbergs

ORF2Staffel 1Folge 1vom 11.07.2026
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Fünf Stufen zum Himmel - Die Gebirgsregionen Vorarlbergs

Folge 1: Fünf Stufen zum Himmel - Die Gebirgsregionen Vorarlbergs

26 Min.Folge vom 11.07.2026

Die Dokumentation zeigt eine Reise durch die Gebirgsregionen Vorarlbergs - von den Voralpen im Norden bis zu den eisumwallten Dreitausendern ganz im Süden. Fünf geologische Regionen in nur 80 Kilometern - das ist in Österreich einmalig. Ein Team des ORF Vorarlberg durchwandert diese Regionen mit Menschen, die draußen unterwegs sind und ihr Leben in den Bergen verbringen. Am Ende der Reise wird jener Punkt Vorarlbergs erreicht, über dem sich nur noch der Himmel wölbt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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