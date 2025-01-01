Für alle Fälle Familie
Folge 51: Schockstarre
45 Min.Ab 12
Maria verhandelt vor Gericht einen aufreibenden Fall: Ein ehemaliges Bandmitglied der "Pieper Family" verklagt den Bandlead Joe Pieper auf Beteiligung an einem Song, an dem er maßgeblich mitgewirkt haben soll. Derweil steht bei Katrin die Welt Kopf: Nachdem sie entsetzt erfahren hat, dass Michael ihr leiblicher Vater ist, wehrt sie jegliche Kontaktversuche von Michael und Inga ab. Ist die Familie für immer entzweit?
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH