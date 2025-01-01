Für alle Fälle Familie
Folge 54: Verdrängung
44 Min.Ab 12
Jule will den Unterhalt ermitteln, den Carmen de Rossi von ihrem Mann bekommen soll, doch diese gibt plötzlich einen exorbitant hohen Betrag an. Auch privat sucht Jule nach Klarheit: Sie gibt Chris eine letzte Chance, endlich die Wahrheit zu sagen. Wird er sie nutzen? Derweil tappt Daniel in der Weinbar in ein fatales Fettnäpfchen: Ein berühmter Gastroblogger soll nach Sonnstein kommen und Daniel will ihm ein unvergessliches Erlebnis bereiten, doch dabei verwechselt er die Gäste.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH