Für alle Fälle Familie
Folge 67: Der Auftrag
45 Min.Ab 12
Vor Gericht fordert eine Frau Schadensersatz von ihrem Ex, weil dieser als Friseur-Azubi ihre Haare verunstaltet hat - doch der behauptet, die Frisur liege im Trend. Derweil freut Jule sich für Marco, dass Lilly ihn besuchen kommt, doch die Kleine ist nicht gut drauf. Zum Glück hat Jule eine zündende Idee, um Lillys Laune aufzuhellen. Währenddessen macht sich Daniel Sorgen, dass ihm sein Schreinerauftrag entzogen wird.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH