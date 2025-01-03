Für alle Fälle Familie
Folge 68: Der Märchenprinz
45 Min.Ab 12
Lilly will Weinkönigin werden und Jule hilft Marco dabei, die Kleine als Prinzessin zu verkleiden. Dabei ist Jule ganz verzaubert von Marcos Einsatz als Vater und realisiert, dass sie für ihn mehr empfindet als nur Freundschaft. Derweil ist Daniel geknickt, als er eine Absage für seinen großen Schreinerauftrag bekommt. Und dann gesteht ihm die Schreinerin Maja auch noch, dass sie daran zweifelt, ob er wirklich der passende Nachfolger für ihre Schreinerei ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH