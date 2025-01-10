Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Prinzessin trifft Weinkönigin

SAT.1Staffel 1Folge 73
Prinzessin trifft Weinkönigin

Prinzessin trifft WeinköniginJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 73: Prinzessin trifft Weinkönigin

45 Min.Ab 12

Katrin will ihren Schwächeanfall vor Alain verheimlichen, doch Jule findet das falsch und vertraut sich Alain an. Zudem trifft Katrin eine weitreichende Entscheidung: Nach dem Weinfest will sie für eine Weile verreisen, um Abstand von allem zu gewinnen. Derweil wünscht sich die kleine Lilly nichts mehr, als der Weinkönigin zu begegnen. Marco setzt alles in Bewegung, um ihr den Wunsch zu erfüllen - scheinbar vergeblich. Doch dann überrascht ihn Jule mit einer genialen Idee.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen