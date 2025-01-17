Für alle Fälle Familie
Folge 76: Wiedervereint in Sorge
45 Min.Ab 12
Während die Ärzte im Krankenhaus um Alains Leben kämpfen, bangt die Familie an seiner Seite. Katrin quälen Schuldgefühle aufgrund ihres Beziehungsstreits, bis sie unerwartet Trost bei jemandem findet, dessen Nähe ihr mehr bedeutet, als sie geahnt hatte. Auch Daniel sorgt sich um seinen Schwager - doch ausgerechnet heute steht ein wichtiger Termin an, der über seine eigene Zukunft entscheidet.
