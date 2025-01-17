Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Familie

Wiedervereint in Sorge

SAT.1Staffel 1Folge 76
Wiedervereint in Sorge

Für alle Fälle Familie

Folge 76: Wiedervereint in Sorge

45 Min.Ab 12

Während die Ärzte im Krankenhaus um Alains Leben kämpfen, bangt die Familie an seiner Seite. Katrin quälen Schuldgefühle aufgrund ihres Beziehungsstreits, bis sie unerwartet Trost bei jemandem findet, dessen Nähe ihr mehr bedeutet, als sie geahnt hatte. Auch Daniel sorgt sich um seinen Schwager - doch ausgerechnet heute steht ein wichtiger Termin an, der über seine eigene Zukunft entscheidet.

SAT.1
