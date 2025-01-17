Für alle Fälle Familie
Folge 77: Das Wunder geschieht
45 Min.Ab 12
Vor Gericht muss Maria zwischen den Geschwistern Hanna und Julian Maiwald vermitteln, die nach dem Tod ihres Vaters und dem Fund außergewöhnlicher Weinflaschen in schweren Konflikt geraten sind. Währenddessen verschlechtert sich Alains Zustand weiter, und Katrin fleht ihn unter Tränen an, für sie und ihr gemeinsames Baby zu kämpfen. Wir Alains Unterbewusstsein auf Katrin reagieren und ihrem Wunsch nachkommen?
