Für alle Fälle Familie
Folge 78: Comeback!
44 Min.Ab 12
Nachdem Alain aus dem Koma erwacht, atmen alle erleichtert auf. Daniel verfolgt unermüdlich seinen Traum von einer eigenen Schreinerei, doch die ersten Hürden scheinen unüberwindbar zu sein. Inga und Michael schweben im siebten Himmel, sind jedoch unsicher, wie die Familie ihr neues Glück aufnehmen wird. Und als Jule und Marco sich endlich auf ein längst überfälliges Date freuen, sorgt eine unerwartete Rückkehr für maximales Gefühlschaos.
