Für alle Fälle Familie
Folge 79: Entscheidungen
45 Min.Ab 12
Die Familie schließt sich zusammen, um Daniels Traum von der eigenen Schreinerei zu unterstützen - doch Daniel ringt mit sich, die Hilfe anzunehmen. Unterdessen rückt Marcos Wunsch, seine Familie zurückzugewinnen, in greifbare Nähe, doch die Veränderungen lassen ihn zweifeln, was er wirklich will. Ein Gespräch mit Jule bringt für beide ungeahnte Wendungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH