Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: Ende eines Ausflugs
46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Als in der Nähe des Luisenkrankenhauses ein Reisebus verunglückt, müssen die Ärzte und Krankenschwestern rund um die Uhr arbeiten. Trotzdem gelingt es ihnen nicht, eine ältere Dame zu retten. Frau König stirbt noch auf dem OP-Tisch - und dann gibt es einige Verwirrung um die wahre Identität der Frau. Außerdem muss sich Schwester Stefanie um ihren Nachbarn Giese kümmern, der mit einer Salmonellenvergiftung eingeliefert wurde ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH