Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Aus der Traum
45 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die Ballerina Petra Behrend wurde in einer S-Bahn von drei betrunkenen Jugendlichen angegriffen und dabei schwer verletzt: Ein Nerv wurde irreparabel durchtrennt - das Mädchen wird nie wieder tanzen können. Die Ärzte wollen die Funktionsfähigkeit der Beine wieder herstellen, dadurch könnte Petra Behrend zumindest wieder laufen. Doch sie lehnt ab ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH