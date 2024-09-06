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Für alle Fälle Stefanie

Eine ganze Menge Leben

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 27vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 27: Eine ganze Menge Leben

46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6

Carl-Maria Söderbrunn, Sohn eines berühmten Dirigenten und Schüler eines Elite-Internats, wird mit einer Halswirbelfraktur eingeliefert. Er behauptet, sich die Verletzung beim Fußballspielen zugezogen zu haben. Seine Lehrerin Frau Wecker macht sich schwere Vorwürfe, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben - und wird suspendiert.

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