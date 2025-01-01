Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 21
45 Min.Ab 12

Ein paar Wochen vor dem errechneten Geburtstermin sorgt der Blinddarm dafür, dass Tina ihr Kind früher auf die Welt bringen muss. Anders als vereinbart, verrät sie unter den Nachwirkungen der Narkose den Namen des Vaters. Unterdessen kümmern sich Dr. Stein und Paula Busch um einen jungen Mann, der sich seiner Freundin zuliebe sterilisieren lassen möchte. Allerdings haben die beiden den starken Verdacht, dass der Patient die Tragweite seiner Entscheidung nicht begreift ...

