Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Verabredung zum Leben

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 22
Verabredung zum Leben

Verabredung zum LebenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 22: Verabredung zum Leben

45 Min.Ab 12

Lukas und Celine haben sich im Internet kennengelernt und verabreden sich zum gemeinsamen Suizid. Im letzten Moment verhindert der Mann den Tod seiner Begleitung und bringt sie ins Krankenhaus. Unterdessen kämpft einer der Patienten mit einem ganz anderen Problem: Seine neidischen Zimmergenossen haben ihm den Floh ins Ohr gesetzt, sein Sohn wäre nicht sein leibliches Kind. Völlig verunsichert bittet der Patient einen Freund um einen Vaterschaftstest ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 3 Staffeln und Folgen