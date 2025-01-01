Für alle Fälle Stefanie
Lukas und Celine haben sich im Internet kennengelernt und verabreden sich zum gemeinsamen Suizid. Im letzten Moment verhindert der Mann den Tod seiner Begleitung und bringt sie ins Krankenhaus. Unterdessen kämpft einer der Patienten mit einem ganz anderen Problem: Seine neidischen Zimmergenossen haben ihm den Floh ins Ohr gesetzt, sein Sohn wäre nicht sein leibliches Kind. Völlig verunsichert bittet der Patient einen Freund um einen Vaterschaftstest ...
