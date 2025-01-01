Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Stärker als der Tod
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass sie ein Aneurisma hat, eine angeborene, inoperable Blutgefäßverdickung, die unter gewissen Umständen platzen könnte. Der Mann, der die Verletzte ins Krankenhaus gebracht hat, leidet ebenfalls an einer lebensgefährlichen Krankheit. Als sich die beiden ineinander verlieben, will sich keiner auf eine Beziehung einlassen - aus Angst, dem Partner zur Last zu fallen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH