Für alle Fälle Stefanie

Das Dilemma

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 29
Das Dilemma

Für alle Fälle Stefanie

Folge 29: Das Dilemma

45 Min.Ab 12

Als Beatrice van Straaten mit Bauchschmerzen in die Klinik eingeliefert wird, ist es offensichtlich, dass es sich dabei um Nachwirkungen einer erst kürzlich durchgeführten Gebärmutter-Operation handelt. Dr. Stein stellt bei der Behandlung fest, dass der Darm der Frau bei der vorigen OP - durchgeführt von seinem guten Freund Prof. Schroth - an mehreren Stellen verletzt wurde ...

