Für alle Fälle Stefanie
Folge 30: Heldentaten
45 Min.Ab 12
Kraftfahrer Olaf und sein Freund Silvio deponieren illegal Giftmüll in einer Grube im Wald. Als Olaf am nächsten Tag zu der Stelle zurückkehrt, fällt der elfjährige Marvin beim Spielen vor lauter Schreck in diese Grube ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH