Für alle Fälle Stefanie
Folge 31: Aus freiem Willen
45 Min.Ab 12
Im Luisenkrankenhaus wird eine völlig verwirrte und abgemagerte alte Dame eingeliefert, die von einem Motorrad erfasst wurde. Marlous, die Enkelin der Frau, ist über den geistigen Zustand ihrer Großmutter verwundert, da sie vor drei Monaten bei ihrem Auszug aus dem Elternhaus, in dem auch die Oma lebt, noch völlig gesund war. Niemand will Marlous glauben, dass wahrscheinlich ihre Eltern die alte Frau so zugerichtet haben - bis Schwester Stefanie zu recherchieren beginnt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
