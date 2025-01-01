Für alle Fälle Stefanie
Folge 32: Bestellte Wahrheit
45 Min.Ab 12
Während harmloser Recherchen über Gewalt gegen Kinder passiert ein schreckliches Unglück: Der psychisch gestörte Peter Sandner wird zum Amokläufer und schießt wild um sich. Dabei trifft er die Journalistin Kira und verletzt deren Stiefsohn Benni schwer. Als Kiras Mann Andreas auf Sandner trifft, eskaliert die Situation im Krankenhaus ...
