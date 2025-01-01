Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Bestellte Wahrheit

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 32
Bestellte Wahrheit

Bestellte WahrheitJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 32: Bestellte Wahrheit

45 Min.Ab 12

Während harmloser Recherchen über Gewalt gegen Kinder passiert ein schreckliches Unglück: Der psychisch gestörte Peter Sandner wird zum Amokläufer und schießt wild um sich. Dabei trifft er die Journalistin Kira und verletzt deren Stiefsohn Benni schwer. Als Kiras Mann Andreas auf Sandner trifft, eskaliert die Situation im Krankenhaus ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 3 Staffeln und Folgen