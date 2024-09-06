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Für alle Fälle Stefanie

Angst isst die Seele auf

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 22vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 22: Angst isst die Seele auf

49 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Als die 18-jährige Martina mit einer Gehirnprellung eingeliefert wird, behauptet sie, gestürzt zu sein. Doch Schwester Stephanie spürt, dass Martina offensichtlich mit einem schweren psychischen Problem kämpft. Sie stellt erste Nachforschungen an und deckt ihr Schicksal auf ...

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