Angst isst die Seele aufJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Angst isst die Seele auf
49 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Als die 18-jährige Martina mit einer Gehirnprellung eingeliefert wird, behauptet sie, gestürzt zu sein. Doch Schwester Stephanie spürt, dass Martina offensichtlich mit einem schweren psychischen Problem kämpft. Sie stellt erste Nachforschungen an und deckt ihr Schicksal auf ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH