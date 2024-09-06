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Not-Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 23vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 23: Not-Einsatz

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die obdachlose Dagmar wird in die Klinik eingeliefert. Bei der Untersuchung müssen die Ärzte feststellen, dass nicht nur die Lunge der alkoholkranken Frau angegriffen ist, sondern auch Leber, Herz und Magen schwer geschädigt sind - die Frau wird nur noch wenige Tage leben. Mit einem letzten Wunsch wendet sie sich an Schwester Klara ...

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