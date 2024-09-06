Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Tanzen auf dem Seil
46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Nach einer durchfeierten Nacht erklimmt die 22-jährige Jule mit ihren Freunden Benny und Franz - alle drei durch einen Ecstasy-Mix in übermütige Stimmung versetzt - ein Riesenrad. Franz überschätzt seine Kräfte: Bei dem Versuch, in Jules Gondel zu springen, stürzt er in die Tiefe. Alle Rettungsversuche der Ärzte des Luisenkrankenhauses bleiben erfolglos ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH