Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: Kleine Träumerei
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der 61-jährige Cleemann wollte sich mit seinem Freund eigentlich noch einen Lebenstraum erfüllen. Doch bedauerlicherweise kommt alles ganz anders: Cleemann wird mit einem Zuckerschock eingeliefert, Diagnose: "Periphäre arterielle Verschlusskrankheit". Es droht nicht nur eine Beinamputation, sondern zudem eine Bypass-Operation. Als er erfährt, wie krank er ist, flieht er aus dem Luisenkrankenhaus ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH