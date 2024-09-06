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Für alle Fälle Stefanie

Kleine Träumerei

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 25vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 25: Kleine Träumerei

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der 61-jährige Cleemann wollte sich mit seinem Freund eigentlich noch einen Lebenstraum erfüllen. Doch bedauerlicherweise kommt alles ganz anders: Cleemann wird mit einem Zuckerschock eingeliefert, Diagnose: "Periphäre arterielle Verschlusskrankheit". Es droht nicht nur eine Beinamputation, sondern zudem eine Bypass-Operation. Als er erfährt, wie krank er ist, flieht er aus dem Luisenkrankenhaus ...

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