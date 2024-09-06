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Für alle Fälle Stefanie

Verletzungen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 21vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 21: Verletzungen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Nach einem heftigen Streit mit ihrem Chef und Liebhaber Ronald Hertz wird Monika Horn mit schlimmen Schnittwunden eingeliefert. Dr. Nerlinger kümmert sich um die Patientin und operiert sie. Als Schwester Stephanie jedoch wenig später nach Monika schaut, stellt sie fest, dass die Nähte aufgegangen sind und die Wunden erneut bluten ...

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