Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Zerreißprobe
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Um ihrem Mann Winfried aus einer finanziellen Misere zu helfen, arbeitet Angela heimlich als Prostituierte. Eines Abends wird sie jedoch von einem Freier misshandelt und ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Hier erfährt ihr Mann von ihrer Nebentätigkeit - für ihn bricht eine Welt zusammen. Als auch noch Angelas Zuhälter Carlo im Krankenhaus auftaucht, droht die Situation zu eskalieren ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH