Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Tödliche Schuld
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Wind und Wetter bringen das Baugerüst einer Großbaustelle zum Einsturz. Der Bauleiter Zachert stirbt bei dem Unfall, seine Mitarbeiter Tobias Wendeleit und Timothy Hillwood werden verletzt eingeliefert. Die Schuld an dem Unglück trägt der Bauunternehmer Burkhardt Wendeleit, der trotz Sturmwarnung die Weiterführung der Bauarbeiten verlangte. Als er versucht, die Schuld auf den toten Zachert abzuwälzen, hat er die Rechnung ohne Stephanie gemacht ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH