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Für alle Fälle Stefanie

Tödliche Schuld

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 23vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 23: Tödliche Schuld

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Wind und Wetter bringen das Baugerüst einer Großbaustelle zum Einsturz. Der Bauleiter Zachert stirbt bei dem Unfall, seine Mitarbeiter Tobias Wendeleit und Timothy Hillwood werden verletzt eingeliefert. Die Schuld an dem Unglück trägt der Bauunternehmer Burkhardt Wendeleit, der trotz Sturmwarnung die Weiterführung der Bauarbeiten verlangte. Als er versucht, die Schuld auf den toten Zachert abzuwälzen, hat er die Rechnung ohne Stephanie gemacht ...

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