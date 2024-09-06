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Für alle Fälle Stefanie

Geschenk des Himmels

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 24vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 24: Geschenk des Himmels

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der Journalist Julius Sturm muss auf Grund einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus. In seiner Abwesenheit soll sich das Kindermädchen Elena Sommer um seinen erst sechs Monate alten Sohn Anton kümmern. Als sie für eine Untersuchung in der Wohnung des Journalisten nach den Papieren des Kindes sucht, macht sie eine unglaubliche Entdeckung: Sturm ist nicht der leibliche Vater! Etwas verwirrt stellt Elena Julius zur Rede und erfährt Unglaubliches ...

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