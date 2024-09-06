Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Geschenk des Himmels
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der Journalist Julius Sturm muss auf Grund einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus. In seiner Abwesenheit soll sich das Kindermädchen Elena Sommer um seinen erst sechs Monate alten Sohn Anton kümmern. Als sie für eine Untersuchung in der Wohnung des Journalisten nach den Papieren des Kindes sucht, macht sie eine unglaubliche Entdeckung: Sturm ist nicht der leibliche Vater! Etwas verwirrt stellt Elena Julius zur Rede und erfährt Unglaubliches ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH