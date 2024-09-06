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Für alle Fälle Stefanie

Letzter Ausweg

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 26vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 26: Letzter Ausweg

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Um den Kummer über den Tod ihrer Mutter zu kompensieren, trainiert die junge Eiskunstläuferin Maja übertrieben hart. Damit mutet sie ihrem Körper zu viel zu: Maja bricht zusammen und kommt mit einer Blutung im Schädelraum ins Luisenkrankenhaus. Sie erleidet epileptische Anfälle - eine Folge ihres Hirnschadens. Ihre Schwester Carola kümmert sich hingebungsvoll um sie. Als Schwester Stephanie die beiden Frauen heimlich beobachtet, erfährt sie Unglaubliches ...

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