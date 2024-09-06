Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Letzter Ausweg
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Um den Kummer über den Tod ihrer Mutter zu kompensieren, trainiert die junge Eiskunstläuferin Maja übertrieben hart. Damit mutet sie ihrem Körper zu viel zu: Maja bricht zusammen und kommt mit einer Blutung im Schädelraum ins Luisenkrankenhaus. Sie erleidet epileptische Anfälle - eine Folge ihres Hirnschadens. Ihre Schwester Carola kümmert sich hingebungsvoll um sie. Als Schwester Stephanie die beiden Frauen heimlich beobachtet, erfährt sie Unglaubliches ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH