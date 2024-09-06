Große Kinder, kleine KinderJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 27: Große Kinder, kleine Kinder
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der querschnittsgelähmte Waldemar hat eigentlich nur den Wunsch, mit seinem Freund Theo in ein Männerpensionsheim zu ziehen. Das ist seinem Sohn Frieder jedoch gar nicht recht, da er um sein Ansehen fürchtet, wenn sein Vater in einem Heim wäre. Aus diesem Grund muss sich seine Frau Dörthe um den Schwiegervater kümmern - auch wenn sie damit völlig überfordert ist und sie Waldemar in ihrer Verzweiflung öfter schlägt ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH