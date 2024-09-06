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Für alle Fälle Stefanie

Stefanie und Stephanie

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 29vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 29: Stefanie und Stephanie

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Nach der dramatischen Rettungsaktion ist Schwester Stephanie zwar wach, hat aber nach wie vor Sprach- und Bewegungsstörungen. Professor Günther und Dr. Nerlinger beschließen deshalb, sie zu einer weiteren OP in eine Spezialklinik zu überweisen. Indessen ruft überraschend Stefanie Deters aus Hamburg an. Als sie von Schwester Klara erfährt, was passiert ist, beschließt sie spontan nach Berlin zu kommen, um zu helfen ...

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