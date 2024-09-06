Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Am Abgrund
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Als Maria Mbonga nachts von einem Rollerskater angefahren wird, findet Dr. Meier-Liszt die Schwerverletzte und bringt sie in die Klinik. Leider ist er völlig betrunken - Ärger ist vorprogrammiert. Weil die Patientin nicht zu Bewusstsein kommt, ruft Stephanie Marias Vater aus Afrika ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH