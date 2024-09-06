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Für alle Fälle Stefanie

Am Abgrund

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 22vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 22: Am Abgrund

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Als Maria Mbonga nachts von einem Rollerskater angefahren wird, findet Dr. Meier-Liszt die Schwerverletzte und bringt sie in die Klinik. Leider ist er völlig betrunken - Ärger ist vorprogrammiert. Weil die Patientin nicht zu Bewusstsein kommt, ruft Stephanie Marias Vater aus Afrika ...

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