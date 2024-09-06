Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Frühe Warnungen
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Professor Günther erfährt bei einer Untersuchung, dass er Prostata-Krebs hat. "Nieren-Meier", Meier-Liszts berühmter Vater, will sofort operieren, doch Günther zögert. Gerade sind Leute aufgetaucht, die prüfen, ob man im Zuge erheblicher Sparmaßnahmen das Luisenkrankenhaus mit einer anderen Klinik zusammenlegen kann. Da kann er sich doch unmöglich ins Bett legen ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH