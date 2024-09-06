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Für alle Fälle Stefanie

Frühe Warnungen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 23vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 23: Frühe Warnungen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Professor Günther erfährt bei einer Untersuchung, dass er Prostata-Krebs hat. "Nieren-Meier", Meier-Liszts berühmter Vater, will sofort operieren, doch Günther zögert. Gerade sind Leute aufgetaucht, die prüfen, ob man im Zuge erheblicher Sparmaßnahmen das Luisenkrankenhaus mit einer anderen Klinik zusammenlegen kann. Da kann er sich doch unmöglich ins Bett legen ...

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