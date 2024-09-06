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Für alle Fälle Stefanie

Auge in Auge

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 25vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 25: Auge in Auge

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Vor einem halben Jahr wurde Antonia Lubosch Opfer eines Raubüberfalls, bei dem nicht nur ihr Fußgelenk schwer verletzt wurde, sondern auch ihre Seele tiefe Wunden davontrug. Seit der Zeit leidet sie an Angstträumen und einer psychischen Störung. Sie fühlt sich so schwach und instabil, dass eine Operation ihres Fußes momentan indiskutabel ist. Stephanie möchte der jungen Frau gern helfen, das Trauma zu überwinden.

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