Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: Auge in Auge
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Vor einem halben Jahr wurde Antonia Lubosch Opfer eines Raubüberfalls, bei dem nicht nur ihr Fußgelenk schwer verletzt wurde, sondern auch ihre Seele tiefe Wunden davontrug. Seit der Zeit leidet sie an Angstträumen und einer psychischen Störung. Sie fühlt sich so schwach und instabil, dass eine Operation ihres Fußes momentan indiskutabel ist. Stephanie möchte der jungen Frau gern helfen, das Trauma zu überwinden.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH