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Für alle Fälle Stefanie

Das alltägliche Unrecht

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 26vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 26: Das alltägliche Unrecht

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Mit 17 Jahren bekam Grit Rohner ein Baby, doch der Mutterrolle fühlte sie sich nicht gewachsen. So kam das Kind in die Obhut der Großmutter, die sich jetzt - ein Jahr später - nicht von dem Baby trennen will, obwohl Grit auf einmal ihr Mutterrecht einfordert. Kurzerhand beschließt sie, ihr Kind zu entführen. Nach einem Verkehrsunfall kommen Mutter und Kind ins Luisenkrankenhaus ...

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