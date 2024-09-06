Das alltägliche UnrechtJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Das alltägliche Unrecht
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Mit 17 Jahren bekam Grit Rohner ein Baby, doch der Mutterrolle fühlte sie sich nicht gewachsen. So kam das Kind in die Obhut der Großmutter, die sich jetzt - ein Jahr später - nicht von dem Baby trennen will, obwohl Grit auf einmal ihr Mutterrecht einfordert. Kurzerhand beschließt sie, ihr Kind zu entführen. Nach einem Verkehrsunfall kommen Mutter und Kind ins Luisenkrankenhaus ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH