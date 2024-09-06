Bis dass der Tod sie scheidetJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 27: Bis dass der Tod sie scheidet
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Als Dr. Berger erfährt, dass ihr Mann Fabian in der Rehaklinik einen Schlaganfall erlitten hat, fährt sie sofort zu ihm. Auf der Rückfahrt erleidet sie einen Unfall und kommt verletzt ins Krankenhaus. Dr. Berger bittet Schwester Stephanie, zu Fabian zu fahren und vorsichtig zu testen, ob er die Nachricht vom Unfall verkraften kann. Doch Stephanie kommt mit schlechten Neuigkeiten zurück: Fabian hat inzwischen weitere Schlaganfälle erlitten.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH