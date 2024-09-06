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Für alle Fälle Stefanie

Das Model und die Nonne

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 28vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 28: Das Model und die Nonne

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Scheinbar ohne Grund fühlt sich das Model Sally elend und neigt neuerdings zur Aggressivität - was ihr Freund, der Fotograf Jack, schmerzhaft zu spüren bekommt: Er muss mit einer Kopfwunde ins Luisenkrankenhaus. Bei der Gelegenheit bittet er darum, dass auch Sally untersucht wird, die inzwischen Ausschlag, Fieber und Depressionen bekommen hat.

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