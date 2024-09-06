Das Model und die NonneJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 28: Das Model und die Nonne
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Scheinbar ohne Grund fühlt sich das Model Sally elend und neigt neuerdings zur Aggressivität - was ihr Freund, der Fotograf Jack, schmerzhaft zu spüren bekommt: Er muss mit einer Kopfwunde ins Luisenkrankenhaus. Bei der Gelegenheit bittet er darum, dass auch Sally untersucht wird, die inzwischen Ausschlag, Fieber und Depressionen bekommen hat.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH