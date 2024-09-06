Für alle Fälle Stefanie
Folge 29: Goldene Regeln
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Privatpatientin Frau von Drossel, Gattin eines Solocellisten der Philharmonie, nervt das ganze Stationspersonal mit den "Goldenen Regeln für einen Krankenhausaufenthalt", die sie einer Illustrierten entnommen hat. Gott sei Dank weiß Schwester Klara, wie man mit übernervösen Schilddrüsenpatienten umgehen muss ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH