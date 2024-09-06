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Für alle Fälle Stefanie

Goldene Regeln

SAT.1 GOLDFolge 29vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 29: Goldene Regeln

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Privatpatientin Frau von Drossel, Gattin eines Solocellisten der Philharmonie, nervt das ganze Stationspersonal mit den "Goldenen Regeln für einen Krankenhausaufenthalt", die sie einer Illustrierten entnommen hat. Gott sei Dank weiß Schwester Klara, wie man mit übernervösen Schilddrüsenpatienten umgehen muss ...

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