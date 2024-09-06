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Für alle Fälle Stefanie

Brandstifter

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 30vom 06.09.2024
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Brandstifter

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Für alle Fälle Stefanie

Folge 30: Brandstifter

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Ellen Hoppe leidet mit, wenn ihr Sohn, Feuerwehrmann Ekke, wieder mal nicht befördert wird. Als ein Brandstifter Feuer in dem Supermarkt legt, in dem Ekkes Freundin arbeitet, ist er als Erster am Ort und rettet einen Mann. Dabei erleidet er Brandverletzungen und muss in die Klinik ...

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