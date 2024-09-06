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Einspruch

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 32vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 32: Einspruch

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Sylvia Sandhoff hat ein Gallenleiden, ist schwanger und erfährt zufällig, dass ihr Freund eine 19-jährige Tochter hat, die unerwartet auftaucht, ebenfalls schwanger ist und auch gleich bei ihm einziehen will. Doch damit nicht genug der Verwicklungen: Jeannette baut einen Unfall, verliert ihr Baby und wird mit Armbrüchen in Sylvias Zimmer einquartiert - mit fatalen Folgen ...

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