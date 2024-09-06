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Für alle Fälle Stefanie

Lange Schatten

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 35vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 35: Lange Schatten

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Nach einem Fenstersturz kann Grafiker Kerner seine Arme und Beine nicht bewegen. Schwester Elke kümmert sich um dessen Baby, ihr Patenkind Julia, das gerade seinen ersten Zahn bekommt. Indessen ist Kerners Zustand unverändert ernst. Der Gedanke an die Zukunft lässt ihn fast verzweifeln ...

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