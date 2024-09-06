Für alle Fälle Stefanie
Folge 36: Bedrohte Liebe
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Als die Rundfunkjournalistin Ulrike Tannert nach einer Afrika-Reise zusammenbricht, wird sie ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Dort gesteht sie ihrem Mann Falko, dass sie eine Affäre hatte mit einem Arzt, der in Afrika praktiziert. Der diensthabende Arzt Jacob Krüger gibt Großalarm: Hat Ulrike das Lassa-Virus?
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Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH