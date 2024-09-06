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Für alle Fälle Stefanie

Bedrohte Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 36vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 36: Bedrohte Liebe

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Als die Rundfunkjournalistin Ulrike Tannert nach einer Afrika-Reise zusammenbricht, wird sie ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Dort gesteht sie ihrem Mann Falko, dass sie eine Affäre hatte mit einem Arzt, der in Afrika praktiziert. Der diensthabende Arzt Jacob Krüger gibt Großalarm: Hat Ulrike das Lassa-Virus?

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