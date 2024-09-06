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Für alle Fälle Stefanie

Lieben und lieben lassen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 39vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 39: Lieben und lieben lassen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Frederik macht Stephanie einen Heiratsantrag und plant die Eröffnung einer Flugschule in Málaga. Schließlich wird sogar eine Doppelhochzeit gefeiert: Schwester Klara gibt gleichzeitig ihrem Friedrich das Jawort ...

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