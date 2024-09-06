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Für alle Fälle Stefanie

Pasta und Prinzipien

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 21vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 21: Pasta und Prinzipien

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Hinter dem Rücken ihres sittenstrengen Vaters, des sizilianischen Restaurantbesitzers Vito Corelli, führt Luciana eine glückliche Beziehung mit ihrem Markus. Erst als sie wegen einer Thrombose ins Luisenkrankenhaus muss, erfährt Vito vom vorehelichen Treiben seiner Tochter. Erbost verlangt er von den jungen Leuten, nun schleunigst vor den Altar zu treten, aber Luciana fühlt sich mit ihren 17 Jahren noch viel zu jung für die Ehe. Sie bittet Stefanie um Rat ...

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